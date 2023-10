Raubüberfall auf Filiale eines Lieferdienstes

Nr. 1809

In der vergangenen Nacht erbeuteten zwei Unbekannte in Reinickendorf bei einem Überfall auf eine Filiale eines Lieferdienstes Bargeld. Die Besatzung eines Funkstreifenwagens wurde gegen 23 Uhr in die Markstraße alarmiert, wo die beiden maskierten Männer die Mitarbeiter eines Lieferdienstes mit einer Schusswaffe und Reizgas bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben sollen. Einer der Tatverdächtigen soll Bargeld aus der Kasse entwendet haben. Anschließend sollen die Tatverdächtigen mit einem Motorroller in Richtung Residenzstraße geflohen sein. Die Mitarbeiter des Lieferdienstes blieben unverletzt. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) ermittelt.