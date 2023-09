Ehepaar bei Verkehrsunfall mit Motorradfahrer verletzt

Nr. 1766

Bei einem Verkehrsunfall in Kaulsdorf wurde heute Morgen ein Seniorenpaar verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll ein 60-jähriger Motorradfahrer gegen 6.20 Uhr die Chemnitzer Straße in Richtung Köpenick gefahren sein. In Höhe der Archardstraße überquerten ein 82-Jähriger und seine 73-jährige Frau die Chemnitzer Straße zu Fuß, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Motoradfahrer, wobei das Paar zu Boden geschleudert wurde und der Fahrer vom Motorrad stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Seniorenpaar mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3(Ost).