Verdacht der Brandstiftung auf einer Baustelle

Nr.1698

In der vergangenen Nacht kam es in Mitte zu einem Brand auf einer Baustelle. Gegen 0.40 Uhr alarmierte eine Passantin Polizei und Feuerwehr, nachdem sie Brandgeruch und Qualm an der Baustelle eines neuen Wohnhauses in der Köpenicker Straße bemerkt hatte. Außerdem holte sie Mitarbeiter eines in der Nähe befindlichen Clubs zu Hilfe, die mit den Löscharbeiten begannen. Die zeitgleich eingetroffenen Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr konnten den Brand an den Reifen zweier Baufahrzeuge löschen. Verletzt wurde niemand. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung, von einer politischen Motivation gehen die Einsatzkräfte bislang nicht aus. Die Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin.