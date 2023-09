Mann nach Schlägerei verletzt

Nr. 1683

In der vergangenen Nacht wurden Kräfte des örtlich zuständigen Polizeiabschnitts wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Haselhorst alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es dort gegen 0.30 Uhr an der Ecke Am Juliusturm/ Zitadellenweg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen Mann, der im Beisein seiner 27-jährigen Freundin das Oktoberfest in der Zitadelle verlassen wollte, und einem unbekannten Tatverdächtigen gekommen sein. Der Tatverdächtige soll dem Mann in der Folge mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Als der Angegriffene zu Boden ging, soll der Unbekannte weiter auf ihn eingeschlagen haben. Die Freundin, sowie ein weiterer Passant, die die Situation schlichten wollten, wurden ebenfalls durch den Tatverdächtigen geschlagen. Der 30-Jährige verlor das Bewusstsein und musste mit Hirnblutungen ins Krankenhaus gebracht und noch in der Nacht operiert werden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.