Gefährliche Körperverletzung und Beleidigung mit rassistischem Hintergrund

Nr. 1658

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung nach Schöneberg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen beschimpfte ein Unbekannter gegen 22.30 Uhr auf dem Wittenbergplatz eine Frau im Alter von 35 Jahren, die gemeinsam mit ihrem 32-jährigen Freund unterwegs war, rassistisch. Als das Paar an einer Bushaltestelle in der Straße An der Urania Ecke Kleiststraße stand, lief der Tatverdächtige unvermittelt auf den 32-Jährigen zu, schlug und trat ihn. Anschließend schlug der Tatverdächtige mit einer Tasche, die mit Glasflaschen gefüllt war, auf den 32-Jährigen ein. Dabei zerbrachen die Flaschen. Im Anschluss nahm der Angreifer ein in der Nähe befindliches Verkehrsschild und stieß damit mehrfach in den Bauch des Verletzten, der nun auf die Fahrbahn flüchtete. Der Tatverdächte kam hinterher, schlug weiterhin auf den Mann ein, sodass dieser zu Boden stürzte. Der Angreifer schlug weiterhin gegen den Kopf des am Boden Liegenden. Ein Passant kam dem Verletzten zur Hilfe, woraufhin der Tatverdächtige kurz abließ, jedoch dann ein Messer aus seiner Tasche zog. Damit stach er mehrfach in die Richtung des Angegriffenen und traf dabei dessen Hand. Dann rannte der Tatverdächtige in Richtung Wittenbergplatz und stieg in ein Fahrzeug ein, das sofort davonfuhr. Der 32-Jährige erlitt Schnittverletzungen an der Handfläche sowie diverse Prellungen am gesamten Körper. Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik, in der er ambulant behandelt wurde. Die 35-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.