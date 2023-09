Radfahrer prallt gegen geparkten Lastwagen

Nr. 1652

Bei einem Zusammenstoß mit einem stehenden Lastwagen zog sich ein 68 Jahre alter Radfahrer gestern Nachmittag in Mahlsdorf lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der Mann mit seinem Rennrad gegen 15.30 Uhr die Fahrbahn der Elsenstraße in Richtung der Straße Am Niederfeld. Dann soll er aus bislang ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung ungebremst gegen das Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw gefahren sein. Bei der Kollision verletzte sich der Radfahrer derart, dass er am Unfallort reanimiert werden musste, bevor er in ein Krankenhaus kam, in dem er intensivmedizinisch versorgt wurde. Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und Vermessung des Unfallortes war die Elsenstraße nahezu drei Stunden lang komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).