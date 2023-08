Festnahme nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus

Nr. 1437

Gestern Nachmittag haben Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 47 in Lichtenrade einen Tatverdächtigen nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus festgenommen. Gegen 14.30 Uhr wurden Nachbarn auf den 23-jährigen Mann im Garten des Nachbargrundstücks aufmerksam und alarmierten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte gelang es, den Mann aufzuhalten. Die eingetroffenen Beamtinnen und Beamten nahmen den mutmaßlichen Einbrecher fest. Bei seiner Durchsuchung konnten unter anderem eine PTB-Waffe gefunden werden und ein Handy, was als gestohlen gemeldet worden war. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 23-Jährige mit Gartenwerkzeugen versucht haben, die Terrassentür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der Mann wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) überstellt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.