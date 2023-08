Überfallener erkennt Tatverdächtige wieder – Festnahme

Nr. 1421

Zwei mutmaßliche Räuber wurden heute früh in Kreuzberg von einem jungen Mann wiedererkannt. Der 24-Jährige sprach gegen 3.10 Uhr an der Ecke Schlesische Straße Falckensteinstraße zwei Polizisten an und zeigte an, dass er soeben von zwei Männern beraubt wurde. Der Mann gab an, dass er gerade auf dem Gehweg der Skalitzer Straße in Höhe Schlesische Straße unterwegs war, als ein Mann auf ihn zukam, ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen und seine Halskette abgerissen habe. Ein Begleiter des Angreifers soll sich ihm in den Weg gestellt haben, habe sein Handy aus der Hosentasche genommen und aus der Hülle einen Geldschein entwendet. Anschließend flüchtete das Duo mit der Beute. Der Überfallene klagte über Schmerzen im Gesicht, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab.

Gemeinsam mit dem Anzeigenden suchten die Einsatzkräfte anschließend die Umgebung ab. In der Schlesischen Straße konnte der 24-Jährige die Tatverdächtigen entdecken und wiedererkennen. Die Kräfte nahmen den 24-Jährigen, der den Beraubten geschlagen haben soll, und seinen 30 Jahre alten mutmaßlichen Mittäter fest. Beide wurden für ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) eingeliefert.