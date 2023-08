Pkw landet auf dem Dach

Nr. 1369

Bei einem Verkehrsunfall heute früh in Biesdorf überschlug sich ein Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 52-jährige Fahrer eines Transportunternehmens mit dem Auto gegen 5.40 Uhr die Cecilienstraße von der Garzauer Straße kommend in Richtung Hans-Fallada-Straße. Aus noch nicht bekannten Gründen kam der 52-Jährige nach rechts von seinem Fahrstreifen ab, prallte gegen einen geparkten Pkw und schob diesen auf zwei weitere abgestellte Autos. Das Fahrzeug des 52-Jährigen überschlug sich und landete auf dem Dach. Passanten befreiten den Fahrer und eine 25-jährige Frau, die sich als Fahrgast hinten im Wagen befand, aus dem Pkw und riefen die Feuerwehr. Alarmierte Rettungskräfte brachten die junge Frau mit Kopf- und Nackenschmerzen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der 52-jährige Fahrer hatte Hautabschürfungen am Arm und lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Cecilienstraße in Höhe des Unfallortes bis 6.50 Uhr gesperrt. Von der Sperrung waren auch mehrere Buslinien betroffen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.