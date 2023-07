Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw

Nr. 1282

Gestern Abend wurde in Adlershof ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 21.20 Uhr befuhr ein 46-jähriger Radfahrer die Dörpfeldstraße vom Adlergestell kommend in Richtung der Spindlersfelder Straße. Ersten Erkenntnissen nach sei der Radfahrer auf Höhe der Einmündung Waldstraße nach links abgebogen, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 41-jähriger Fahrzeugführer, der versetzt hinter dem Radfahrer in gleicher Richtung fuhr, konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Radfahrer. In Folge des Aufpralls flog der Radfahrer gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeuges und schlug dann mehrere Meter weiter auf der Straße auf. Der Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchquerte das dortige Gleisbett der Tram und stieß dann gegen einen geparkten Pkw, der wiederum gegen einen weiteren geparkten Pkw geschoben wurde. Der Radfahrer erlitt Kopf- und Rumpfverletzungen und musste nach notärztlicher Sofortbehandlung zur intensivmedizinischen Weiterbehandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.