Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1112

Gestern Abend wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg verletzt. Derzeitigen Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge wollte ein 51-Jähriger gegen 21 Uhr bei Rot abstrahlender Fußgängerampel von der Mittelinsel kommend die Danziger Straße überqueren. Ein 35-jähriger Autofahrer, der die Danziger Straße in Richtung Prenzlauer Allee auf dem linken Fahrstreifen befuhr, kam nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr den Fußgänger an. Dieser wurde durch die Kollision auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und kam auf dem rechten Fahrstreifen der Danziger Straße bewusstlos zum Liegen. Der Autofahrer, eine Zeugin und ein Zeuge reanimierten den Verletzten und leisteten erste Hilfe nachdem der Fußgänger wieder bei Bewusstsein war. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen die Versorgung und brachten den Mann mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Der Autofahrer blieb unverletzt, stand aber deutlich unter dem Eindruck des Erlebten. Das Unfallauto war aufgrund der beschädigten Frontscheibe nicht mehr fahrtüchtig und wurde am Straßenrand für den späteren Abtransport in eine Werkstatt abgestellt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.