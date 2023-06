Haushaltshilfe überfallen

Nr. 1017

Ein Ehepaar alarmierte gestern Morgen die Polizei zu ihrem Einfamilienhaus in Hermsdorf. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen hatten der 79-Jährige und seine ein Jahr jüngere Ehefrau das Haus in der Solquellstraße morgens verlassen und ihre Haushälterin dort zurückgelassen. Nach Angaben der 60-Jährigen sollen gegen 8.45 Uhr durch eine offenstehende Tür zwei maskierte Männer in das Haus eingedrungen sein, fesselten sie und sperrten die Angestellte in einen Raum des Hauses ein. Anschließend durchsuchte das Duo die Räumlichkeiten und entwendete Geld und Schmuck. Mit der Beute flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Als das Ehepaar wenig später wieder nach Hauses zurückkehrte, entdeckten sie die durchsuchten Räume und ihre eingeschlossene Haushaltshilfe, befreiten die Frau und riefen die Polizei. Die 60-Jährige wurde leicht an den Händen verletzt, eine medizinische Behandlung war nicht nötig.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Raub hat die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen. Sie dauern an.