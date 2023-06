Abfallcontainer angezündet

Nr. 0945

Eine oder mehrere bislang noch unbekannte Personen zündeten vergangene Nacht Abfallcontainer in Hellersdorf an. Gegen 2.20 Uhr alarmierte ein Zeuge die Feuerwehr zur Kastanienallee, nachdem er dort auf einer Müllstandfläche mehrere in Flammen stehende Abfallcontainer sah. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen der 23 in Brand gestandenen Behälter, die zum Teil vollständig zerstört waren. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.