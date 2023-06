Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0918

Gestern Nachmittag kam es in Karow zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach sei der neunjährige Junge gegen 17.40 Uhr in der Achillesstraße plötzlich vom Gehweg aus quer über die Fahrbahn gerannt. Ein 46-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und traf das Kind mit dem linken Außenspiegel seines Wagens am Kopf. Der Junge stürzte in Folge dessen auf die Fahrbahn und zog sich einen Schulterbruch sowie Prellungen und Hautabschürfungen zu. Zur stationären Behandlung kam das Kind in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die weiteren Ermittlungen.