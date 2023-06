Sprengung eines Geldautomaten – Täter auf der Flucht

Nr. 0885

Heute früh sprengten drei unbekannte Täter einen Geldautomaten in Fennpfuhl. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich gegen 3.15 Uhr drei maskierte Personen in ein Einkaufszentrum in der Paul-Junius-Straße. Dort sprengten sie einen freistehenden Geldautomaten und erbeuteten Geld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die durch den lauten Knall aufmerksam wurden, konnten vor dem Zentrum eine Person des Trios mit Fahrrädern beobachten. Kurze Zeit später erschienen dessen zwei Komplizen, wobei einer von ihnen eine dunkle Sporttasche trug. Das Trio flüchtete auf den Fahrrädern über die Paul-Junius-Straße in Richtung Storkower Straße. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.