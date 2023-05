Mopedfahrer mit Kokain unterwegs - Festnahme

Nr. 0778

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 11 in Tegel auf einen 34-jährigen Mopedfahrer aufmerksam. Gegen 18.30 Uhr soll der Mann mit einem nicht zugelassenen Helm auf der Namslaustraße unterwegs gewesen sein, weshalb er in der Berliner Straße für eine Kontrolle angehalten wurde. Der Tatverdächtige versuchte zu Fuß vor den Dienstkräften in Richtung Bernauer Straße zu flüchten, konnte jedoch in einem Gebüsch versteckt aufgefunden werden. Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten durch einen Ellbogenstoß leicht im Gesicht. In der Helmablage des Kleinkraftrads konnte bei der anschließenden Durchsuchung rund 600 Gramm Kokain sichergestellt werden. Der Festgenommene wurde einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts übergeben, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.