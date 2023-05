Radfahrerin bei Unfall verletzt

Nr. 0776

Bei einem Unfall gestern Nachmittag in Mitte ist eine Radfahrerin verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 56-Jährige gegen 16 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Mollstraße unterwegs. Kurz hinter der Dircksenstraße soll die Radfahrerin einen E-Scooter überholt haben, mit dem zwei der Beschreibung nach junge Männer in gleicher Richtung unterwegs waren. Dabei soll die 56-Jährige ins Schlingern geraten und mit den Männern auf dem E-Scooter kollidiert sein. In der Folge stürzte die Radfahrerin auf die Fahrbahn und wurde anschließend von einem Mercedes erfasst, mit dem ein 57-Jähriger ebenfalls die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Mollstraße befuhr. Der Autofahrer soll gerade bei Grün losgefahren sein und hatte den Sturz der Zweiradfahrerin offenbar nicht bemerkt. Die beiden Männer auf dem E-Scooter sollen sich nach Angaben der Zeugen noch umgedreht, ihre Fahrt aber ohne anzuhalten fortgesetzt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Radfahrerin mit Armverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) hat die Unfallbearbeitung übernommen.