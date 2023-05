Nr. 0708

Heute Morgen wurde ein Mann im Ortsteil Märkisches Viertel mit einer Stichverletzung aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Ein 43-jähriger Mann entdeckte den 39-Jährigen um kurz nach 7 Uhr mit einer Verletzung auf einer Bank liegend am Wilhelmsruher Damm. Er brachte den Verletzten in ein Krankhaus, wo er notoperiert werden musste. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang übernommen.