Verletztes Kind bei Verkehrsunfall

Nr. 0677

Bei einem Verkehrsunfall im Märkischen Viertel wurde heute Morgen ein elfjähriger Junge verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Auto gegen 8 Uhr den Wilhelmsruher Damm vom Senftenberger Ring kommend in Richtung in Treuenbrietzener Straße, als ein Kind auf die Fahrbahn lief und diese überqueren wollte. Der 55-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind mit seinem Wagen. Der Elfjährige stürzte und erlitt Verletzungen am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Jungen in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Lebensgefahr soll für ihn dem Vernehmen nach nicht bestehen. Der Autofahrer blieb hingegen unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.