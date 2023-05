Senior bei Alleinunfall verletzt

Nr. 0652

In Kladow wurde gestern Nachmittag ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 86-Jährige gegen 17.30 Uhr die Potsdamer Chaussee vom Außenweg kommend in Richtung Maximilian-Kolbe-Straße und verlor aus bislang noch nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Senior erlitt ein Polytrauma, wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.