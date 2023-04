Mann nach Brand in Mehrfamilienhaus verstorben

Nr. 0619

Ein Mann kam heute Vormittag bei einem Brand in Köpenick ums Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte eine Passantin gegen 10.30 Uhr Rauch aus dem Fenster einer Wohnung in der zweiten Etage in der Straße Am Bahndamm steigen und alarmierte Feuerwehr sowie Polizei. Die eingetroffenen Brandbekämpfer begannen sofort mit den Löscharbeiten und entdeckten dabei in der Wohnung einen leblosen Mann, bei welchem es sich um den 80-jährigen Mieter der Wohnung handelt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.