Wohnungseinbruch durch Nachbarin verhindert

Nr. 0426

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 34 nahmen gestern Abend zwei mutmaßliche Einbrecher in Fennpfuhl fest, nachdem diese von einer aufmerksamen Nachbarin auf frischer Tat beobachtet worden waren. Kurz nach halb 10 Uhr nahm die 47-Jährige Geräusche aus dem unter ihrem gelegenen Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Reinke-Straße wahr und beobachtete weiterhin, wie sich ein ihr unbekannter Mann am Fenster ihres Nachbarn zu schaffen machte. Ein weiterer Mann sicherte die Tat offenbar ab. Sie alarmierte die Polizei, es folgten die Festnahmen. Die 24 und 33 Jahre alten Tatverdächtigen kamen in einen Polizeigewahrsam, von wo sie mit Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlungen den nun ermittelnden Kolleginnen und Kollegen der Polizeidirektion 3 (Ost) überstellt wurden.