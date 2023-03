Haftbefehl nach Einbruch in Wohnmobil

Nr. 0413

Haftbefehl erhielt gestern Nachmittag ein Mann, der zuvor in ein Wohnmobil in Schöneberg eingebrochen sein soll.

Ein 36-jähriger Zeuge alarmierte gestern gegen 2.40 Uhr die Polizei in die Wielandstraße, nachdem der Alarm an dem vor einem Wohnhaus stehenden Wohnmobil ausgelöst wurde und er wenig später eine Person in dem Fahrzeug sah. Den Angaben des Zeugen zufolge, soll die Person kurz darauf die Fahrertür geöffnet und anschließend das Weite gesucht haben.

Alarmierte Dienstkräfte des Polizeiabschnitts 42 nahmen die Verfolgung auf und stellten den 30-jährigen Tatverdächtigen in der Fregestraße. Bei sich hatte der Festgenommene Einbruchswerkzeug und Drogen. Da er zudem Alkohol getrunken haben soll, wurde eine Atemalkoholmessung mit einem Wert von 1,6 Promille durchgeführt. Nachdem bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt worden war, wurde er dem Ermittlungsrichter zum Erlass des Haftbefehls vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).