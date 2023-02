Nr. 0162

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 erhielten gestern Abend Kenntnis über einen Verkehrsunfall in Friedrichshain. Gemäß Zeugenaussagen war eine 18-Jährige gegen 21.20 Uhr mit einem Mietroller in Richtung Straußberger Platz unterwegs und befuhr dafür die Fahrbahn der Karl-Marx-Allee. An der Kreuzung zur Andreasstraße soll sie dann bei rotem Ampellicht nach links abgebogen sein. Auf Höhe des Gegenverkehrs kollidierte sie schließlich mit dem Wagen einer 31-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt stadtauswärts unterwegs war. In Folge des Zusammenstoßes erlitt die E-Scooter-Fahrerin Verletzungen am Kopf und der Hüfte, mit denen sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ermittelt nun ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).