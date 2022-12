Mutmaßlichen Geschäftseinbrecher festgenommen

Nr. 2392

Einsatzkräfte der Direktion 2 (West) nahmen in der vergangenen Nacht in Spandau einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Gegen 22.15 Uhr beobachtete ein Anwohner der Klosterstraße einen Mann, der die Glasschiebetür zu der Filiale eines Geschäfts für Tierzubehör gewaltsam öffnete, und rief die Polizei. Alarmierte Kräfte nahmen wenig später den 36-jährigen Tatverdächtigen nach kurzer Flucht in der Nähe des Ladens fest. Der einschlägig polizeibekannte Festgenommene hatte Kassenladen, eine Spendenbox und ein Sparschwein aus dem Geschäft bereits zum Abtransport bereitgestellt. Nach einem Atemalkoholtest, bei dem ein Wert von über zwei Promille festgestellt wurde, wurde der Festgenommene der Kriminalpolizei überstellt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.