Geldautomat aufgehebelt - Wer kennt diesen Mann?

Nr. 2365

Mit der Veröffentlichung zweier Bilder bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der Ende November an einer Straftat in Kreuzberg beteiligt gewesen sein soll. Am Sonntag, den 27. November 2022 beobachtete ein Zeuge, wie sich zwei mit Warnwesten bekleidete Männer gegen 9.45 Uhr an einem Geldautomaten in der Luckenwalder Straße zu schaffen machten. Auf dem Gehweg, direkt vor dem Geldausgabegerät, parkte ein silberfarbener Transporter, mit dem die Tatverdächtigen im Anschluss an ihre Tathandlung mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag flüchteten. Dabei entstand das nachstehende Foto.