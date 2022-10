Einsatzkräfte nach Fußballspiel angegriffen und verletzt

Nr. 2055

Mehrere bislang Unbekannte griffen gestern Abend im Olympiastadion in Westend Polizeieinsatzkräfte an und verletzten einen Polizisten schwer sowie sieben weitere Einsatzkräfte leicht. Nach Spielende, gegen 19.40 Uhr, rief der Sicherheitsdienst die Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen auswärtigen Fans im Gästeblock. Während der Sachverhaltsklärung wurden die Polizistinnen und Polizisten von mehreren Unbekannten körperlich angegriffen sowie mit Bechern beworfen. Ein bislang Unbekannter trat einem Polizeibeamten gegen den Helm und verletzte ihn dabei. Beim Versuch der Festnahme solidarisierten sich die umstehenden Gästefans und schlugen und traten auf die Einsatzkräfte ein. Dabei stürzte ein Beamter und wurde am Boden liegend weiterhin attackiert. Er erlitt schwere Verletzungen am gesamten Körper. Rettungskräfte brachten ihn später in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Um weitere Angriffe abzuwehren, sprühten die Einsatzkräfte Reizstoff in Richtung der Fans. Dabei wurden acht weitere Polizeieinsatzkräfte durch Atemwegsreizungen leicht verletzt, setzten ihren Dienst aber fort. Die Einsatzkräfte leiteten diverse Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen besonders schweren Landfriedensbruchs und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Insgesamt wurden im Zusammenhang mit der geschilderten Situation 16 Einsatzkräfte verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.