Kinderwagen in Brand gesetzt – Eine Leichtverletzte

Nr. 2042

In Moabit wurde gestern Nachmittag eine Frau bei einem Brand leicht verletzt. Eine aufmerksame Anwohnerin bemerkte gegen 14.30 Uhr Rauch im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Huttenstraße und rief die Berliner Feuerwehr. Die alarmierten Einsatzkräfte entdeckten in dem Treppenhaus einen in Flammen stehenden Kinderwagen, welchen sie löschten. Der Wagen wurde durch den Brand vollständig zerstört. Wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung brachten Rettungskräfte eine 43 Jahre alte Mieterin in ein Krankenhaus, welches sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Momentan gehen die Ermittlerinnen und Ermittler von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.