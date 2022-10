Verbotenes Kraftfahrzeugrennen am Ku‘Damm

Nr. 1997

Am Samstagnachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens nach Charlottenburg alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach soll ein 18-jähriger Autofahrer gegen 16 Uhr im Beisein dreier Beifahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Busspur des Kurfürstendamms in östlicher Richtung gefahren sein. Als er sich einer grünen Fußgängerampel näherte, habe er erst kurz vor dem Überweg mit einer Gefahrenbremsung angehalten, wodurch Passanten aus Angst davor, angefahren zu werden, zur Seite gesprungen sein sollen. Darüber sollen sich die Insassen des Wagens bevor sie weiterfuhren noch lustig gemacht haben. Anschließend habe der Wagen erneut stark beschleunigt und fuhr davon. Einsatzkräfte der Polizei konnten das Fahrzeug anschließend in der Bleibtreustraße antreffen. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung konnten die Insassen ihren Weg zu Fuß fortsetzen, ihr Wagen wurde beschlagnahmt. Einen Führerschein führte der Fahrer des Fahrzeuges nicht mit sich. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West).