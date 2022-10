Autotür geöffnet – Mann gestürzt und schwer verletzt

Nr. 1949

In Neukölln kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 54-Jährige gegen 21.40 Uhr auf einem E-Scooter in der Hermannstraße in Richtung Briesestraße gefahren sein, als ein 32-Jähriger die Fahrertür seines Mercedes geöffnet und damit den Sturz des Rollerfahrers verursacht haben soll. Der Gestürzte war nicht ansprechbar. Der 32-Jährige alarmierte umgehend Rettungskräfte und betreute den verletzten Mann bis zu deren Eintreffen. Die Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.