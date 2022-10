Frau bei Streit getötet

Nr. 1909

Zu einem Tötungsdelikt in Alt-Hohenschönhausen übernahm die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes heute Mittag die Ermittlungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen geriet ein Paar gegen 11.45 Uhr in einer Unterkunft für Geflüchtete in der Wollenberger Straße in Streit. Dabei attackierte der Mann seine 44-jährige Ehefrau und verletzte sie tödlich. Alarmierte Polizeikräfte nahmen den 50-jährigen Verdächtigen fest. Zwei Kinder des Paares wurden in die Obhut des Jugendamtes gegeben. Die Ermittlungen zum Hergang dauern an.