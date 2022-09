Vater lebensgefährlich verletzt – Sohn festgenommen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1796

Seit gestern Nachmittag ermittelt die 8. Mordkommission zu einem Fall, der sich im Hansaviertel zutrug. Nach derzeitigem Kenntnisstand alarmierten Anwohnende der Bachstraße um kurz vor 16 Uhr die Polizei, da sie vor einem dortigen Hauseingang sahen, wie ein junger Mann mehrfach auf einen älteren Mann einstach und anschließend flüchtete. Der lebensgefährlich verletzte 55-Jährige kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Lebensgefahr soll nach der ärztlichen Versorgung derzeit nicht mehr bestehen. Polizeieinsatzkräfte suchten die Umgebung nach dem Flüchtenden ab und nahmen den dringend tatverdächtigen Sohn im Alter von 20 Jahren kurze Zeit später an der Straße des 17. Juni fest. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.