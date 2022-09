Festnahme nach Sachbeschädigungen

Nr. 1795

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Abend in Friedrichshain einen Mann fest, der zuvor mehrere Türen in einem Wohnhaus beschädigt haben soll. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen begab sich ein 34-jähriger Mann gegen 16.50 Uhr vom Dach eines Mehrfamilienhauses in der Colbestraße auf einen darunterliegenden Balkon in der sechsten Etage. Dort versuchte er gewaltsam die Balkontür zu öffnen, welches der 51-jährige Wohnungsinhaber bemerkte. Er öffnete daraufhin die Balkontür und der Eindringling stürmte durch die Wohnung zur Wohnungstür hinaus, ins Treppenhaus. In einem darunterliegenden Stockwerk verschaffte sich der 34-Jährige mit mehreren Fußtritten und einem Messer Zugang zu einer weiteren Wohnung. Auch diese Wohnung verließ er kurz nach dem Betreten und entfernte sich anschließend aus dem Wohnhaus. Mehrere Bewohner des Hauses alarmierten wegen des Lärmes die Polizei. Erste Ermittlungen der eingetroffenen Polizeikräfte ergaben, dass sich der mutmaßliche Sachbeschädiger über das Dach eines Hauses in der Scharnweberstraße, in dem er wohnte, auf das Dach des Hauses an der Colbestraße begeben hatte. Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen vor seiner Wohnung fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,25 Promille. Bei dem etwa vier Metern tiefen Sprung auf den Balkon hat sich der mutmaßliche Sachbeschädiger Verletzungen am Oberkörper zugezogen. Kräfte der Feuerwehr brachten den Mann anschließend in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen dauern an.