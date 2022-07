Nr. 1442

In der vergangenen Nacht brannten in Gropiusstadt ein Motorrad und eine Mülltonne. Ein Zeuge bemerkte kurz nach 2 Uhr im Theodor-Loos-Weg das brennende Krad und in mehreren Metern Entfernung Flammen an einem Müllbehälter. Einsatzkräfte der Polizei erstickten mit einem Feuerlöscher die Kleinbrände, so dass die ebenfalls alarmierte Feuerwehr nicht mehr tätig werden musste. Das Motorrad wurde erheblich, die Mülltonne nur leicht beschädigt. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.