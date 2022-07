Seniorin auf Balkon beschossen

Nr. 1397

Eine hochbetagte Frau wurde gestern Nachmittag in Britz Opfer einer feigen Attacke. Die 96-Jährige befand sich gegen 15.30 Uhr auf dem Balkon ihrer Wohnung in der Holzmindener Straße, um dort die Blumen zu gießen. Plötzlich vernahm sie zwei Knallgeräusche und verspürte unmittelbar danach Schmerzen an der Hand sowie am Kopf. Als sie dann auch blutende Wunden bemerkte, alarmierte sie den Rettungsdienst. Dieser brachte die Seniorin in eine Klinik, in welcher sie stationär aufgenommen wurde. Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Frau Schussverletzungen durch Diabolo-Projektile, welche mutmaßlich mit einer Luftdruckwaffe verschossen worden waren. Die Ermittlungen zu der Tat und den Tatverdächtigen hat die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) aufgenommen.