Nr. 1359

Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Nachmittag in Waidmannslust ereignete, wurde eine 15-Jährige schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll die Jugendliche gegen 15.30 Uhr die Fahrbahn des Zabel-Krüger-Damms überquert haben und dabei vom Auto eines 25-Jährigen, der in Richtung Alt-Lübars unterwegs war, angefahren worden sein. Infolgedessen erlitt die 15-Jährige eine Beckenfraktur, mit der sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) geführt.