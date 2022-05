Nr. 0978

Wegen einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) zu einem Fall, der sich gestern Abend in Friedrichsfelde ereignete. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge gerieten ein 34-jähriger und ein bislang unbekannter Mann auf einem Gehweg in der Straße Alt-Friedrichsfelde in Streit. Ein Zeuge beobachtete dann, wie der Unbekannte seinem Gegenüber mit der Hand ins Gesicht schlug und in Richtung Rhinstraße davonrannte. Der am Kopf getroffene Mann stürzte zu Boden und kam nach einer Erstversorgung seiner stark blutenden Platzwunde durch zum Tatort alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 34 in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.