Nr. 0942

In der vergangenen Nacht wurde in Kreuzberg ein junger Mann während eines Streits schwer verletzt. Den aktuellen Informationen zufolge war der 29-Jährige zuvor gegen 2.25 Uhr mit einer vierköpfigen Männergruppe in der Katzbachstraße aneinandergeraten. Anschließend waren die Gruppenmitglieder in unbekannte Richtung geflohen. Mit einer Stichverletzung im Bauch wurde der Zurückgebliebene in ein Krankenhaus eingeliefert, indem er sofort operiert wurde und stationär verblieb. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City).