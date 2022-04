Im Bus gestürzt und verletzt

Nr. 0826

Bei einem Verkehrsunfall in Westend wurden gestern Nachmittag eine Frau und ein Mann verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein Bus des Schienenersatzverkehrs der U-Bahnlinie 2 gegen 17.10 Uhr auf der Reichsstraße von der Kastanienallee aus kommend in Richtung Theodor-Heuss-Platz unterwegs, als eine bislang unbekannte Person mit einem Kraftfahrzeug plötzlich vom rechten Fahrbahnrand in den Fließverkehr eingefahren und im weiteren Verlauf in den äußerst linken Fahrstreifen gewechselt sein soll. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, soll der 52 Jahre alte Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchgeführt haben. Eine 45 Jahre alte Frau stürzte dadurch im Bus zu Boden und wurde schwer an einem Bein verletzt. Ein weiterer Fahrgast, ein 31 Jahre alter Mann, fiel von seinem Platz und schlug mit dem Kopf gegen einen anderen Sitz. Der Busfahrer und die fünf weiteren Fahrgäste, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Bus befanden, blieben unverletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der junge Mann erlitt eine Kopfverletzung, lehnte eine angebotene ärztliche Behandlung aber ab und sucht gegebenenfalls selbstständig einen Arzt auf. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen – insbesondere auch zu der bislang unbekannten Person im Kraftfahrzeug – führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).