Nr. 0778

Tödliche Verletzungen erlitt eine Mieterin bei einem Wohnungsbrand heute früh in Hellersdorf. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge brach das Feuer gegen 8.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in der Küche der Wohnung in der Ludwigsfelder Straße aus. Ein Anwohner sah den Feuerschein aus dem Küchenfenster hervortreten und alarmierte die Berliner Feuerwehr. Rettungskräfte öffneten die verschlossene Wohnungstür und retteten die bereits bewusstlose 46-jährige Mieterin und ihr zweijähriges Kind. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Ihr zweijähriger Sohn wird derzeit intensivmedizinisch behandelt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt die weiteren Ermittlungen insbesondere dazu, wie es zu dem Brand kam.