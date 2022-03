Nr. 0620

Heute früh überfielen unbekannte Räuber ein Hotel in Wilmersdorf und entkamen mit der Beute. Nach den bisherigen Erkenntnissen betraten die drei maskierten Täter kurz vor 4 Uhr die Herberge in der Brandenburgischen Straße und bedrohten die 28 Jahre alte Angestellte mit einem Messer. Mit gefordertem und erbeutetem Geld flüchteten sie in Richtung Adenauerplatz. Die Mitarbeiterin kam mit dem Schrecken davon. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen.