Über die Autobahn gerast – Führerscheine und Autos beschlagnahmt

Nr. 0075

In Westend stellte ein außer Dienst befindlicher Zollbeamter zwei Raser auf der Stadtautobahn fest und alarmierte die Polizei. Ersten Informationen zufolge waren die beiden 27- und 36-Jahre alten Audi-Fahrer dem Beamten gegen 5.30 Uhr auf der Rudolf-Wissell-Brücke Fahrtrichtung Spandauer Damm aufgefallen. Hier sollen sie ihn mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit rechts überholt haben. Es ging dann weiter auf die BAB A103 in Richtung Steglitz, wo die beiden von herbeieilenden Einsatzkräften der Autobahnpolizei an der Abfahrt zur Schloßstraße gestoppt werden konnten. Die Polizistin und der Polizist beschlagnahmten die Führerscheine und die Fahrzeuge. Anschließend konnten die beiden Audi-Fahrer ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Verantworten müssen sie sich nun wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Mit der weiteren Bearbeitung wurde das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) betraut.