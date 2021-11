Nr. 2592

Gestern Nachmittag ereignete sich im Ortsteil Falkenhagener Feld ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 60-jähriger Autofahrer gegen 17.40 Uhr den Wolburgsweg in Fahrtrichtung Großer Spektesee, um nach links in die Falkenseer Chaussee einzubiegen. Dabei kam es an der Kreuzung zum Zusammenstoß mit einem 38-jährigen Motorradfahrer, der die Falkenseer Chaussee in Richtung Oberhauser Straße befuhr. Der Zweiradfahrer erlitt schwere Verletzungen an Kopf, Hüfte und Bein und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht dem Vernehmen nach nicht. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.