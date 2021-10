Friedrichshain-Kreuzberg/Neukölln

Nr. 2382

Mitarbeitende des Zentralen Objektschutzes stellten in der vergangenen Nacht und heute Früh mehrere Farbschmierereien in Friedrichshain und Neukölln fest. Gegen 23.30 Uhr wurden Schriftzüge an Hauswänden in der Rigaer Straße und gegen 4 Uhr ein Symbol an einer Hauswand in der Friedelstraße entdeckt. Die weiteren Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen mit politischem Hintergrund hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.