Verdacht der Brandstiftung

Nr. 2274

Heute früh brannte in Friedrichshain ein Fahrzeug. Gegen 4.15 Uhr bemerkte ein Polizist außer Dienst an dem abgestellten Mercedes einen brennenden Hinterreifen und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei in die Straße am Wriezener Bahnhof. Die Polizeieinsatzkräfte löschten den Brand zunächst mit eigenen Mitteln, bevor Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr noch einmal nachlöschten. Der Wagen wird am linken Hinterreifen und an dem darüber befindlichen Radkasten beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.