Homophobe Beleidigung eines Paares

Nr. 2172

Vergangene Nacht sind zwei 31 und 48 Jahre alte Männer in Schöneberg beleidigt worden. Kurz vor 23 Uhr soll ein zunächst unbekannt Gebliebener in der Akazienstraße aus einer Gruppe heraus homophobe Äußerungen getroffen haben, die in einem Wortgefecht mündeten. Ohrenzeugen dessen kamen dem Paar zu Hilfe und alarmierten die Polizei – der Pöbler flüchtete. Mit einer Personenbeschreibung gelang es den Einsatzkräften kurz darauf, einen 21-Jährigen festzustellen. Er selbst bestreitet die ihm vorgeworfene Tat, er konnte seinen Weg nach seiner Identitätsfeststellung fortsetzen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat nun die Ermittlungen übernommen.