Buntmetall von bedeutendem materiellen und historischen Wert entwendet

Nr. 1853

Am gestrigen Morgen wurde in Tiergarten bemerkt, dass Unbekannte Kupferplatten von den Dächern der Zugangshäuser zur Siegessäule entwendet haben. Gegen 8.30 Uhr hatte eine, durch das Bezirksamt Mitte zur Überprüfung von fehlenden Dachrinnen beauftragte Dachfirma in der Straße des 17. Juni / Großer Stern festgestellt, dass große Teile der Kupferplatten auf den Dächern gestohlen wurden. Dabei soll ein hoher Sachschaden entstanden sein. Die Ermittlungen zu dem schweren Diebstahl dauern an.