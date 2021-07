Radfahrer stießen zusammen – ein Schwerverletzter

Nr. 1558

In Marzahn stießen gestern Mittag zwei Radfahrer zusammen. Nach bisherigen Zeugenaussagen und Ermittlungen fuhr ein 21-Jähriger gegen 12.20 Uhr entgegen des Rechtsfahrgebotes mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Lea-Grundig-Straße in Richtung Rudolf-Leonhard-Straße. In einer Kurve stieß er mit einem ihm entgegenkommenden 39-jährigen Radfahrer zusammen. Er und der 39-Jährige stürzten. Während der 21-Jährige unverletzt blieb, erlitt der 39-Jährige schwere Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die Ermittlungen.