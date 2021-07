Körperverletzung nach rassistischer Beleidigung – Die Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1541

Mit der Veröffentlichung von Bildern bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einer bisher unbekannten Tatverdächtigen, die am 24. März 2021 in Hellersdorf eine erkennbar schwangere Frau und ihre 5-jährige Tochter offenbar rassistisch motiviert angriff. Die Gesuchte soll die Frau gegen 13.30 Uhr in der Erich-Kästner-Straße zunächst aufgrund ihrer Hautfarbe beleidigt und der hochschwangeren Frau dann in das Gesicht sowie gegen den Körper geschlagen haben. Ihre 5-jährige Tochter soll die Gesuchte geschubst haben.

Wer kennt die abgebildete Frau und kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihren Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat möglicherweise beobachtet und sich noch nicht als Zeuge bei der Polizei gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt Berlin im Bayernring 44, 12101 Berlin-Tempelhof, unter der Telefonnummer (030) 4664-953461, per E-Mail an LKA534@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle.