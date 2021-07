Schwedischer Tourist vermisst

Nr. 1485

Seit Mittwoch, den 7. Juli 2021, 15 Uhr, wird der 71 Jahre alte Berlin-Tourist

Alexandru VICSAI (schwedische Staatsangehörigkeit) vermisst.

Er ist mit seiner Frau am 7. Juli 2021 mit dem Auto angereist. In der Königin-Elisabeth-Straße in Westend begab er sich zu Fuß auf die Suche nach einem Hotel und kehrte nicht zum Fahrzeug zurück.

Herr VICSAI kennt sich in Berlin nicht aus, ist teilweise orientierungslos und als Diabetiker auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, die er nicht bei sich hat. Es gibt zudem Hinweise auf eine beginnende Alzheimer-Erkrankung.

Personenbeschreibung:

Optisches Alter: 70 – 75 Jahre alt

ca. 170 cm groß

normale Statur

kurze, graue Haare (Stirnglatze)

Brillenträger

hellblaue Cordjeans

langärmeliges T-Shirt mit grün/schwarzen Streifen (Longsleeve)

graue Schuhe

Die Vermisstenstelle fragt: